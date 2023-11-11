新北市1名39歲徐姓大貨車司機，今（11）日下午13時許駕駛大貨車行經新莊區新北大道7段，疑為閃避前方左轉車，失控自撞左側水泥護欄，駕駛受傷送醫救治。
警方表示，今天下午13時許接獲民眾報案，新莊區新北大道7段發生車禍事故，警方到場，現場為一輛大貨車自撞左側護欄，駕駛受困車內，右腳踝及右肩膀受傷，意識清楚經救護人員搶救後送醫救治，酒測值為0。
經了解，徐姓駕駛39歲，疑為閃避一輛外側左轉車輛，因此自撞護欄，詳細原因還待調查釐清；警方呼籲，行車時應注意保持安全距離，以維行車安全。
新北市1名39歲徐姓大貨車司機，今（11）日下午13時許駕駛大貨車行經新莊區新北大道7段，疑為閃避前方左轉車，失控自撞左側水泥護欄，駕駛受傷送醫救治。
警方表示，今天下午13時許接獲民眾報案，新莊區新北大道7段發生車禍事故，警方到場，現場為一輛大貨車自撞左側護欄，駕駛受困車內，右腳踝及右肩膀受傷，意識清楚經救護人員搶救後送醫救治，酒測值為0。
經了解，徐姓駕駛39歲，疑為閃避一輛外側左轉車輛，因此自撞護欄，詳細原因還待調查釐清；警方呼籲，行車時應注意保持安全距離，以維行車安全。
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