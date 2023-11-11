位於加薩走廊北部、全境規模最大的西法醫院周遭，以色列軍隊與哈瑪斯武裝分子持續激戰。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列引爆加薩走廊戰火，至週六（11日）已36天。全境最大的西法醫院周邊持續挨轟並發生巷戰，受困院內的院長形容「我們距離死亡僅幾分鐘之遙」。加薩衛生官員稱院內燃料耗盡已斷電並全面暫停運作，已有1名保溫箱早產兒死亡、至少39嬰小命即將不保，ICU有1名年輕患者遭砲彈炸死。哈瑪斯要求聯合國、國際紅十字會赴西法醫院調查。

綜合路透社、半島電視台、《以色列時報》、英國廣播公司周六（11日）報導，加薩居民表示，以軍徹夜在加薩走廊北部的加薩市、周邊地帶與哈瑪斯武裝份子交戰。加薩衛生部說，連日成為攻擊目標的西法醫院（Al-Shifa Hospital）狀況糟糕程度超乎想像，人員受困院內，以軍目的是佔領院區大部分建物。

西法醫院周遭砲彈聲、爆炸聲不絕。

以軍表示，哈瑪斯份子在西法醫院與其他院所地底下設置指揮中心，醫院容易成為軍事目標。哈瑪斯否認使用「人肉盾牌」、否認用西法醫院遂行軍事目的，還指控以軍對醫院與周邊轟炸次數愈來愈多，醫護與院內、附近避難的好幾千人陷入險境，以軍狙擊手在醫院附近至高點朝院區開槍。

約旦河西岸巴勒斯坦衛生部則稱至少39名嬰兒面臨危險；加薩衛生官員說，西法醫院還有45名嬰兒住保溫箱，僅剩燃料預計當地時間週六晚間耗盡，以軍一枚飛彈落在西法醫院一處中庭。以軍則指控巴勒斯坦武裝份子一枚砲彈發射失敗擊中醫院。對於週六上午醫院ICU與院區周邊槍響，以色列國防軍稱「進行中具體軍事活動」無法證實，但承認「在相關地區附近與哈瑪斯激戰」。

世衛祕書長譚德塞說，與世衛聯繫的西法醫護人員有部分被迫離院。院長薩米亞（Muhammad Abu Salmiya）形容，該院「完全與世隔絕，任何走動的人都是以軍目標」、「一名醫療人員試圖走向保溫箱向嬰兒伸援卻遭槍殺身亡」。巴勒斯坦紅新月會向聯合國安理會陳述，加薩的醫院成為「蓄意攻擊目標」，以迫使平民離開加薩。

西法醫院電力全斷，所剩無幾的燃料即將耗盡。

除了西法醫院，加薩還有3所醫院正處於以軍入侵前線地帶。加薩衛生當局統計，戰火爆發以來已有1萬1078名巴勒斯坦人喪生，以色列稍早已下修死亡人數為1200多人。

以軍表示，週六北部賈巴利亞（Jabalia）難民營戰火從上午10時起暫停4小時；主要幹道薩拉丁（Salah a-Din）公路從當地時間上午9時至下午4時開放南撤，另將允許巴勒斯坦人取道沿海公路南移。

沙烏地阿拉伯在利雅德舉辦阿拉伯聯盟、伊斯蘭合作組織峰會，將盡力發布聯合聲明呼籲結束戰爭。

文章來源：Gaza official says two patients, including baby, died at hospital besieged by Israel
文章來源：Israel-Hamas war live: 39 babies ‘fighting death’ in al-Shifa Hospital
文章來源：Surgeon says Gaza's main hospital has lost power and is under constant fire
文章來源：IDF expands humanitarian pause in Gaza to allow Palestinians to evacuate to south
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