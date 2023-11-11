行政院長陳建仁今天宣布，明年將投入至少200億元經費，為醫事人員加薪。不過國民黨立委擔憂，行政院的規畫只是選前買票、選後跳票，並質疑民進黨已經執政七年多，要做早就可以做，倘若只是開開空頭支票，絕對非醫界所樂見。

國民黨立委李德維批，民進黨真的為了選舉無所不用其極，都不怕債留子孫，不斷地開支票，但是他要提醒，付錢的不是民進黨，而是全部納稅人。

李德維直言，要是有心要改善醫護人員工作環境，應要提出完整細節，並對外清楚說明，而若民進黨政府完全沒有任何規畫，只會隨性地挖東牆補西牆，最後可能會淪為「看得到吃不到」，而倒霉的還是全民。

國民黨立委曾銘宗也說，民進黨已經執政七年半，但過去這段期間，護病比失衡的狀況遲遲無法改善，醫護人員的工作環境更越來越差，也讓醫護人員上個月走上街頭抗議，但民進黨卻沒有回應。

曾銘宗強調，假如醫護人員工作環境得以改善，提供的醫療水準也會相對有保障，這涉及全民健康權益。他痛批，民進黨睡了七年半，現在大概是選舉到了，才想到要大撒幣，雖他大方向支持編列預算為醫事人員加薪，但也要請蔡政府正視問題，把細節做好，才能確保醫護人員的工作權益。

國民黨立委張育美也說，對於政府總算願意正視醫事人員權益，並投入預算資源，她樂觀其成，但更擔憂行政院的規畫只是選前買票、選後跳票。

張育美表示，事實上，醫事人員薪資條件與留任問題，都不是一朝一夕，背後積累的健保給付偏低、總額預算不足、公務經費吝嗇，行政部門早該提前因應，挑選選前才釋出利多，背後原因引人遐思。

張育美強調，行政院提出兩百億元規畫，但她要提醒，光改善護理人力，明年本來需要180億元，但實際上卻只有健保總額中編列約45億元，預算明顯不足，更何況明年度總預算已經送立法院審議，行政部門究竟要從哪裡籌措200億元改善各類醫事人員薪資待遇，需要具體說明，倘若只是開開空頭支票，絕對非醫界所樂見。