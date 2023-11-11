新北市三重警分局行政調查三重派出所事件，鑑識二重派出所長陳子杰手機，還原對話發現他與鬧事翁姓男子的友人陳姓男子熟識，翁男等14人循線被捕後，陳還問友人「要不要幫忙送宵夜」，認定陳子杰違反相關規定，記過調整職務。

全案起源於50歲翁姓男子酒後與44歲王姓妻子吵架，三重派出所廖姓警員等人獲報到場，翁與警方拉扯，廖員認為翁酒醉、有傷人之虞，將翁帶回派出所，依警職法施行保護管束。

翁男翌日返家後不滿警方作為，透過友人陳男向陳子杰問到廖員姓名、三重派出所長黃心廉為人和善，翁男與妻子由其子找來陳男等20餘人到三重派出所鬧事、灑印有廖員人像等紙張，被驅散後，三重警方循線逮捕14人，依妨害公務等移送後，新北地檢署聲請翁男兒子收押禁見裁准。

翁與陳等人被逮後，陳子杰還問「要不要幫忙送宵夜」，消息傳開，陳被找去問話，三重警分局鑑識陳的手機，發現陳與陳姓友人熟識，認定陳子杰違反警察人員與特定對象接觸交往規定及報告紀律，記過1次、調整職務。黃心廉則因晚一小時才報告、未提及滋事事件，違反報告紀律，未當機立斷致生非議，記過1次、調整職務。