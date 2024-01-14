2024總統大選落幕，民進黨賴清德以558萬多票當選，但不僅總統得票率僅約40%，民進黨立委也未能過半，將成為朝小野大的少數總統。針對賴清德的國際記者會表現和當選感言內容，前立委郭正亮直言，「民主對專制的勝利」、「沒讓外部勢力介選得逞」，這兩句話是直接插向中國大陸，完全沒必要，賴清德沒有面對自己得票率只有40%、是脆弱政權的現實，一副要跟大陸對幹的樣子，已經被大陸列為拒絕往來戶還這樣講話，未來兩岸一定會面對非常多的衝擊。

賴清德13日晚間宣布當選後，先舉辦國內外記者會，再向支持群眾發表當選感言。賴表示，剛才他在國內外記者會中說，在這場全球關注的大選，「台灣告訴全世界，在民主與威權之間，我們選擇站在民主陣營的這一邊」，這就是這場選戰對全世界的意義。 他說，未來，中華民國台灣也會在民主路上，和國際盟友繼續同行，「我們也做到了，沒有讓外部勢力的介選得逞。因為我們相信，自己的總統自己選」。

對此，郭正亮13日晚間在中天《新總統.新國會誕生全紀錄》節目表示，賴清德沒面對自己得票只有約40%的事實！幾乎可以確定這個月大陸就會公布貿易壁壘調查第二波，真的太離譜。 當選感言竟然說「民主對專制的勝利」、「沒有讓外部勢力的介選得逞」，這兩句就是直接插向中國大陸，有必要嗎？

郭正亮說，賴清德當選確實要講一些對內部的話，可是沒有人會認為賴的選舉很成功，他看到民進黨上周的最後估票是「得票率45%、超過600萬票」，但結果僅有約40%、558萬多票。

郭正亮表示，賴清德沒有面對自己脆弱政權的本質，一副要跟大陸對幹的樣子，但柯文哲加國民黨，就是代表「友善的兩岸關係、想辦法與大陸交往」才是台灣的主流民意，但賴連這一點都沒有讀到，只看到自己的主張，就知道賴有多偏執。

郭正亮也補充，賴清德的當選感言和國際記者會，應該是跟內部簡單討論一下就發表了，這種內容一看就是賴自己的主張，而不是深謀遠慮的幕僚提供的意見，從現在到520就職演說，賴清德已經沒有機會發表重大演講，卻留下這種紀錄，真的不知道在幹嘛，應該要承認自己的兩岸路線出了問題。

郭正亮也舉出，2000年陳水扁以39.3%得票率，當選少數總統的感言就沒有這麼誇大，只說「台灣贏來第一次政黨輪替」，在就職演說也只講「台灣終於站起來」，且也有提到兩岸要交朋友；反觀賴清德已經被大陸列為拒絕往來戶，還這樣講話，就知道賴自我中心和偏執的程度，未來兩岸一定會面對非常多的衝擊。