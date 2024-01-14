台灣大選受到全世界法人投資圈的高度關注，全球管理學界策略頂尖殿堂-瑞士洛桑管理學院IMD罕見地發表看法。IMD認為，儘管台灣、中國的緊張局勢在大選期間各黨交鋒，實際上中國大陸目前需優先處理內部經濟疲弱，13日晚間的選舉結果和選前預測相近，顯示台灣選民保持冷靜，避免刺激陸方作出不理智的回應。

蘇黎世大學中國研究高階講師和副教授西蒙娜（Simona Alba Grano）發表看法，認為選舉可能標誌著一個轉折點。 商業領袖應該做好準備，選舉結果和預估相近，三個政黨對中國大陸的關係也都在淡化，避免太過親中或反中，儘量聚集在政治光譜的中間，大家都知道臺灣海峽的另一邊存在威脅，不能在當選的同時提出台灣獨立或與中國統一的任何說法，「維持現況是最有可能」。

西蒙娜為亞洲學會中國分析中心資深研究員，專研台灣議題。在投票前一天，她已預測開票結果會由民進黨賴清德獲勝，也預估賴清德會努力走現任總統蔡英文類似的路線，「這會讓緊張局勢淡化，蔡英文是溫和的」，而且賴清德也會努力與美國和其他西方國家等盟友，保持類似的關係。

西蒙娜提醒，這次選舉不像是2008年的馬英九政府時代，台灣不會再如當時的親中態度，尤其近幾年來美國發動的地緣政治局勢，已出現真正的變化，美中競爭的緊張局勢、中國經濟衰退等問題，對兩岸的穩定產生了深遠的影響。