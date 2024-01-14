國民黨在本屆大選遺憾沒能完成政黨輪替目標，但在立委選舉表現優異，其中又以台中市選情最為亮眼，在8席中拿下6席，且6區中4區還綠地變藍天，市長盧秀燕也被譽為「最強母雞」。現在除傳出國民黨可能在2028年推舉屆時卸任的盧秀燕參選總統外，媒體人郭正亮更認為「盧柯合」不是不可能。

郭正亮在政論節目《新總統.新國會誕生全紀錄》表示，賴清德雖在這次勝出，但4年後盧秀燕已卸下市長職務，而她在本次選戰展現出的高智慧、人際關係能力，2028年若能代表國民黨參選，未來的「藍白合」可能會更好，甚至能說服民眾黨主席柯文哲點頭合作。

郭正亮認為柯文哲會更願意尊重盧秀燕。（圖／CTWANT攝影組）

郭正亮分析，盧秀燕有「不同級別的人際關係處理能力」，假如她跟柯文哲討論合作，會比侯友宜順利得多，不過郭正亮也說，由於無法預測兩岸局勢，所以不清楚賴清德能否做完一任的總統任期，但可以肯定的是，賴清德在2028年一定會遇到極大挑戰。

另外，盧秀燕雖是主播出身，但在政壇擁有「不敗女王」稱號，她在嫁進政治世家後開啟從政之路，並一路從省議員、立委、台中市長選戰中順利當選，且盧秀燕除了在黨內少有負評、廣結善緣，在外也被譽為「媽媽市長」。

另有聲音指出，相較這次的藍白合，柯文哲未來應該會更尊重盧秀燕，如果盧秀燕4年後代表國民黨出征，可能促成藍白合作，進而終結進黨執政。

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