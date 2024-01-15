恒指開高13點，報16,258點，中國人行公布中期借貸便利（MLF）1月份維持2.5％不變，市場原先預期會下調10基點至2.4％。大盤隨即向下，曾挫140點，見16,104點全日低，之後回升，最多升90點報16,334點，恒指早盤跌25點。恒指最終收報16,216點，跌28點或0.17％。

國指跌35點或0.65％，報5,446點。科指挫1.9％，報3,404點。大盤全日成交只有710.79億港幣。

盈富微跌收報16.38港幣，成交居首有64.29億港幣。成交第二大是騰訊，升0.3％報289.4港幣。長建升3.6％，為表現最好藍籌。

百度大跌，曾失百元港幣，收盤大跌11.5％，報100.5港幣，為表現最差藍籌。百度美股12日收盤已急跌7.1％，主要是有報導指出，百度大陸團隊以商業人工智能（AI）模型作軍事研究，引發對美國潛在制裁的憂慮。