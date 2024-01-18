七院院士國際力學材料和工程科學頂級專家高華健任教北京清華。（微信公眾號「清華大學」）

微信公眾號北京「清華大學」消息，國際力學、材料和工程科學領域頂級專家，美國科學院院士、美國工程院院士、美國人文與科學院院士、中國科學院外籍院士、英國皇家學會院士、德國國家科學院院士、歐洲科學院院士，前後獲得國際固體力學最高榮譽希爾獎（Hill Prize）、國際應用力學最高獎鐵木辛柯獎（Timoshenko Medal）、美國機械工程師學會獎章（ASME Medal）等國際頂級榮譽獎項，也是國際力學領域唯一同時獲得以上三大榮譽的科學家高華健，正式成為北京清華大學講席教授。

消息指出，1月13日上午，高華健從北京清華大學校長李路明手中接過聘書，全職加盟清華大學，正式成為清華大學講席教授。

「早就有回國的打算」，高華健受訪說。「我來過很多次清華，這次覺得真是不一樣了，說不出來的激動，要踏入一個新的階段了。」

高華健本科畢業於西安交通大學，並獲得哈佛大學工程科學碩士和博士學位，歷任新加坡南洋理工大學傑出大學教授，美國史丹佛大學教授，德國馬普所所長，美國布朗大學講席教授等職位。

高華健的研究橫跨力學、材料、機械、仿生學等多個領域，主要研究材料、結構和生物系統的巨集微觀形變和破壞行為。

他的代表性工作包括以下三個方面：

創立了基於微觀機制的應變梯度理論，從微觀機理到宏觀唯象的多尺度研究，引領了近20年來力學的發展範式。

揭示了多種新型微納米結構金屬材料的塑性變形機制和斷裂機理，為後續材料和力學科學家解決金屬材料強韌互斥的難題指明了可行的方向。

建立了奈米生物結構的力學理論體系，揭示了生物結構材料中力學性能優異的根本原因。

高華健不僅在學術上成就斐然，引領了國際力學的發展，更在人才培養上碩果累累。

他培養了博士生35人、指導了博士後37人，其中，1人當選中國科學院院士，1人當選美國工程院院士。20餘人回國後成為中國大學和科研院所的學科帶頭人和業務骨幹。

選擇到清華大學對高華健來說是一件「很自然」的事情，早在2013年，他就擔任清華大學先進力學與材料中心共同主任，多年來與清華大學在學術研究領域有較多合作。

清華大學校黨委書記邱勇在聘任儀式上說：「高華健教授是國際學術界公認的『大家』，在眾多選擇中毅然回到祖國、來到清華工作令人感動，2024年是學校推動高品質發展的關鍵一年，高華健教授的加盟對於清華力學及其相關學科的發展具有重要意義，希望高華健教授充分發揮在人才培養、工程創新、學科交叉等方面不可替代的作用和廣泛的國際影響力，帶動清華工科建設不斷邁上新臺階，與清華同仁一道努力為實現高水準科技自立自強作出貢獻。」

高華健說：「我與清華的合作由來已久，事業發展也得益於清華師生的一路支持，我一直有一種期盼，那就是有一天回到祖國、來到清華工作，與大家一起創造美好的未來。」

談到對未來的打算和期待，高華健信心滿滿，他表示，力學是工科的基礎、理科的應用，是學科間的橋梁，願積極發揮橋梁的作用，促進清華力學學科的快速發展，促進其與不同學科、與國內外優秀團隊的深入交流合作，同時也希望成為助力更多年輕學者成長的基石，盡己所能幫助他們成長為世界級科學家。

「我覺得清華應該藏龍臥虎，有很多非常優秀的學生，我很希望能把他們的自信心和熱情激發出來，有充分的自信去做前沿的工作，」高華健說。