台股開年失守月線後，近期又因賣壓湧現於17日跌破季線，為去年11月初以來首見。統計至17日，加權股價指數今年來下跌4.29％，主動式操作的台股基金抗跌，類型平均報酬為-1.67％，更有22檔逆勢收紅。

其中，野村高科技、野村e科技、兆豐台灣先進通訊、兆豐電子、復華高成長、野村中小等基金報酬率超過1％，表現相對亮眼。觀察上述基金分布類型以一般股票型、科技型為大宗，基金類股配置主要以電子股為主軸，聚焦半導體、電子零組件及電腦周邊設備等業績題材個股。

投信法人表示，近期行情修正主要反應去年底漲多修正、以及修正市場對美國聯準會降息速度過快預期的調整為主，並未改變2024年企業獲利改善、利率趨勢向下，股市評價可望向上的主軸趨勢，若遇市場震盪，建議可逢低分批或透過定時定額布局。

復華高成長基金經理人羅淮億指出，2023年12月出口月增6.6％、年增11.8％重回雙位數成長，資通訊及視聽產品增速亮眼、供應鏈庫存去化帶動拉貨需求、其餘產品受惠低基期而呈現改善，加以半導體供應鏈即將結束庫存調整週期，開始進入新上升循環，預估今年台股企業獲利可望持續成長，讓更多族群有表現空間。除了AI概念題材之外，手機、PC、記憶體產業皆有復甦跡象，可逢低布局評價較低的受惠個股題材。