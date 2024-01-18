香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）18日一度升破7.21元，高見7.2079元，截至18日下午5時26分，離岸價報7.2155元，在岸價報7.1965元。

人民幣兌美元中間價18日報7.1174元，貶值6個基本點。上一交易日中間價7.1168元，上一交易日官方收盤價7.1966元，上日夜盤收報7.1965元。

外匯交易員指出，亞洲時段美元小幅回調，人民幣貶壓暫緩，但近日公布的中美經濟數據對比明顯，市場購匯偏多且風險情緒低迷，預期短期匯價繼續承壓。