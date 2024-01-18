香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）18日一度升破7.21元，高見7.2079元，截至18日下午5時26分，離岸價報7.2155元，在岸價報7.1965元。
人民幣兌美元中間價18日報7.1174元，貶值6個基本點。上一交易日中間價7.1168元，上一交易日官方收盤價7.1966元，上日夜盤收報7.1965元。
外匯交易員指出，亞洲時段美元小幅回調，人民幣貶壓暫緩，但近日公布的中美經濟數據對比明顯，市場購匯偏多且風險情緒低迷，預期短期匯價繼續承壓。
人民幣兌美元在岸價（CNY）18日收盤升20個基本點，盤中高見7.1887元。人民幣兌美元在岸價18日收報7.1946元，較17日下午4時30分收報7.1966元，升值20個基本點，較晚上11時30分最後成交價7.1965元，升值19個基本點。
香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）18日一度升破7.21元，高見7.2079元，截至18日下午5時26分，離岸價報7.2155元，在岸價報7.1965元。
人民幣兌美元中間價18日報7.1174元，貶值6個基本點。上一交易日中間價7.1168元，上一交易日官方收盤價7.1966元，上日夜盤收報7.1965元。
外匯交易員指出，亞洲時段美元小幅回調，人民幣貶壓暫緩，但近日公布的中美經濟數據對比明顯，市場購匯偏多且風險情緒低迷，預期短期匯價繼續承壓。
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