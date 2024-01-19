緯軟（4953）18日公布2023年第四季財報及全年度自結合併損益。第四季自結合併營收24.4億元，季增9.8％，年增16.6％，稅後純益為1.70億元，季增4.29％、年增3.65％。第四季營收及獲利均創歷史新高，但因股本增加，第四季每股稅後純益2.35元，為歷史次高。