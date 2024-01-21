美國消費動能攸關聯準會降息時點，牛津經濟研究院美國總經部門追蹤美國房貸利率變動，顯示截至1月中旬的房屋抵押貸款利率，即30年期固定抵押貸款利率為6.60％，較去年10月底的7.76％峰值，下降了超過1個百分點，美國房貸銀行協會再融資指數也顯示，房貸再融資熱潮在1月12日來到九個月期間的高點。牛津研究團隊指出，如果這種趨勢持續下去，可能會為家庭釋放重要資金來源，部分抵銷支出會受到景氣放緩拖累的疑慮。

全球市場現在都在押注，美國聯準會的降息時點，聯準會官員或其它用於利率決策的經濟數據，如2023年12月的通膨和經濟成長卻透露，降息時間會加以推遲，市場對於降息幅度的預估，也認為會比以前少。

牛津經濟研究院20日指出，民生消費是美國經濟的主要成長動力，去年底聖誕購物旺季熱絡，帶動12月零售額大幅上升，通膨放緩幅度更大，消費者因此得到更多實惠，意即通膨回落提振今年的購買力。

然而，由於房價飆升，近兩年來房屋抵押貸款利率也飆升，抑制了美國家庭的再融資活動，加上兩項不佳的統計數據，抵消了消費力道，一是就業成長放緩，抑制薪資成長並削減支出；另一是地緣政治緊張局勢加劇，以及選舉年出現一系列負面新聞的情況下，消費者有可能重新開始儲蓄。

2024年最大事是美國聯準會降息，市場普遍認為第一次降息會出現在3月，之後以一年時間快速且連續降息至多六次。牛津團隊認為，最近公布的統計數據看來，經濟放緩的幅度可能較小，而且降息時點不會如預想的那麼早開始。

事實上，今年迄今公布的三個關鍵指標：就業、消費者價格和零售銷售，都高於預期。此外，家庭和企業的資產負債表表現強勁，償債費用增加帶來的預算緊縮也不太可能導致支出或投資脫軌。

因此牛津經濟各團隊一致認為，3月啟動首次降息還為時過早，因為聯準會仍擔心過早實施寬鬆政策，重蹈歷史性錯誤，在通膨餘燼重燃時導致令人尷尬的逆轉。