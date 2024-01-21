大陸《科技日報》報導，大陸首台國產商業場發射穿透式電子顯微鏡TH-F120在20日於廣州市黃埔區正式發布。該穿透式電鏡由生物島實驗室領銜研製，擁有自主智慧財產權，將打破大陸國內穿透式電鏡100％依賴進口的局面，標誌著大陸已掌握穿透式電鏡用的電子槍等核心技術，並具備量產穿透式電鏡整機產品的能力。

該穿透式電鏡將為大陸在材料科學、生命科學、半導體工業等前沿科學及工業領域的高品質發展提供有力支撐。

報導稱，穿透式電鏡具有極高的行業壟斷性與技術門檻，國外等知名品牌企業占有全球穿透式電鏡主要市場。此前，大陸穿透式電鏡100％依賴進口，國產化尚屬空白。

此次推出的首款穿透式電鏡新品TH-F120，擁有自主研製的高亮度場發射電子槍，相比於同級進口產品的熱發射電子槍，亮度更高，發射穩定性和相干性更優，匹配自主研製的電磁透鏡系統，針對120kV成像平台特別優化電子光學設計，可為用戶帶來更佳的圖像襯度和解析度。自主研製的高穩定性低紋波高壓電源，實現了高壓自動控制，保證電子槍穩定發射。

同時，標配自主研製的高圖元CMOS相機，在低電子劑量的工況下，仍可呈現豐富的樣品細節。