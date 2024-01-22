新北市長侯友宜自從被國民黨徵召參選後，有網友就在臉書發起「罷免侯友宜」社團，在今年1月13日敗選後，社團累計人數更飆升到8.4萬人次，但是該社團卻突然被管理者暫停使用，因此有社員另創新社團取名為「做歹事！猴猴掰！罷免侯友宜！」，但人員卻只有2000多人。

臉書社團出現諸多霸侯社團，其中「罷免侯友宜」高達8.4萬人，但是卻沒有公眾人物出面力挺，社團成員20日於板橋舉辦快閃活動，對於罷免一事，侯友宜表示，自己在新北14年，對市政跟地方大小事都很了解，未來會努力加倍奉還。