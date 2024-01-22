臉書8.4萬霸侯社團遭停用 社員再創新社團 人數僅逾2000人！ 03:182024/01/22 中時 劉瑋晴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2024年1月21日新北市／有網友在臉書發起「罷免侯友宜」社團，在今年1月13日侯友宜宣布敗選後，社團累計人數更飆升到8.4萬人次。（劉瑋晴攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜自從被國民黨徵召參選後，有網友就在臉書發起「罷免侯友宜」社團，在今年1月13日敗選後，社團累計人數更飆升到8.4萬人次，但是該社團卻突然被管理者暫停使用，因此有社員另創新社團取名為「做歹事！猴猴掰！罷免侯友宜！」，但人員卻只有2000多人。 臉書社團出現諸多霸侯社團，其中「罷免侯友宜」高達8.4萬人，但是卻沒有公眾人物出面力挺，社團成員20日於板橋舉辦快閃活動，對於罷免一事，侯友宜表示，自己在新北14年，對市政跟地方大小事都很了解，未來會努力加倍奉還。 #新北市 #霸侯 #連署 #臉書 #國民黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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