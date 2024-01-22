外媒訪調經濟學家後預測，美國2023年第四季經濟估成長2％，雖低於第三季的4.9％增幅，但這將是2021年以來最強勁的連兩季成長。2023年全年估成長2.7％，高於2022年的0.7％增幅，但2024年上半年成長恐大幅放緩，原因是勞動市場迅速降溫與消費者需求走疲。