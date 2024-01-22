OpenAI近日首度採取行動禁止競選活動使用他們的AI技術。該公司不准支持民主黨總統候選人菲利普斯 (Dean Phillips）的機器人Dean.Bot開發商使用他們的ChatGPT。Dean.Bot由AI新創公司Dephiu打造，認為此機器人能幫助選民與候選人互動。