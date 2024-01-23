由於目前正值寒假出國潮，長榮機師罷工時間預計將落在春節前後，恐將影響這段時間出國旅遊的民眾，產險業者之前即預告民眾投保旅行綜合險前必須在公布罷工前，若是在已宣布或已發生罷工事件後才投保的話，就不在理賠範圍內。

然而等長榮機師取得罷工權時，對於旅行綜合險何時投保才有相關保障，產險業者間有不同看法，部份產險原本決定從嚴界定長榮機師罷工事件，由於訊息混亂造成保戶困擾，產險公會在22日下午舉行線上會議，最後取得共識─「須以長榮工會正式宣布罷工日為依據」，產險業者表示，只要在長榮工會宣布罷工日前完成投保者都可有相關保障。

保險局指出，根據示範條款顯示，「特別不保事項」是指在訂契約時「已宣布」或「已發生」罷工或工運活動者才不保，若只是「取得罷工權」不在特別不保事項內，保險公司不能不理賠，但倘若產險公司評估風險太大，可以下架商品。

旺旺友聯指出，長榮機師罷工可能受影響的班機延誤為例，只要在罷工日期確定前完成投保的保戶，行程期間發生班機延誤者，均將依約理賠。以旺旺友聯海外旅綜險為例，若班機延誤每4小時最高給付保險金5仟元；每次延誤事故達8小時最高給付保險金1萬元；保險期間最高給付2萬元。