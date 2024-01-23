每日經濟新聞22日報導，其中，售價最貴的是廣州增城區鳳凰城酒店，標價12.6億元。該酒店2003年開業，2017年重新裝修，提供573間客房，總建築面積近9.8萬平方公尺。

另外，還包括去年底才完工，現時是空置的番禺辦公室項目，總建築面積約38萬平方公尺，標價約11.52億元。