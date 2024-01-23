從個股看，輝達股價突破600美元，續創歷史新高。Meta上漲1.5％至389.2美元，市值突破1兆美元。

稍早傳出拒絕58億美元收購要約的梅西百貨，漲1.1％。擬裁員16％的SolarEdge漲4.2％。ADM跌17.7％，該公司對會計行為展開調查，並下調盈利預期。B. Riley遭SEC調查，股價跌9.5％。