路透社報導，德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences，GFZ）周二（23日）發訊稱，西南太平洋島國萬那杜（Vanuatu Islands）發生規模6.4強震，地震深度僅10公里。阿拉伯衛星電視台（Al-Arabia）引述法新社報導，美國地質調查所（USGS）資料顯示地震規模為6.3。

太平洋海嘯預警中心並未針對這起強震發布海嘯警報，尚未接獲當地災損傷亡通報。

這起地震發生於台灣時間周二晚間10時33分，在萬那杜當地則是周三（24日）凌晨1時33分，正值居民就寢時段。USGS官網資訊顯示，震央位於萬那杜首都維拉港（Port Vila）西南方約40公里處的海域，深度37.2公里，第一時間顯示地震規模為6.5，後來下修為6.3。歐洲地中海地震中心（EMSC）顯示地震規模同為6.3，地震深度32公里。

萬那杜發生規模6.3地震，震央距離首都維拉港不遠。（翻攝USGS）

根據萬那杜氣象與地質災害部門網站顯示，並無海嘯警報發布。

萬那杜人口約32萬，地勢低窪，全域橫跨太平洋火環，地震很常見，也是「年度世界風險報告」（World Risk Report）評估為最容易遭受地震、暴風雨破壞、洪水、海嘯等天災襲擊的國家之一。