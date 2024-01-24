緬甸的內戰已持續半年，軍政府在邊境地區節節敗退，使得原本親軍政府的佛教勢力也出現鬆動。上週二，一位頗有知名度的緬甸僧侶發表公開講話，要軍政府領袖敏昂萊(Min Aung Hlaing)下台，似乎有「牆倒眾人推」的預兆。

BBC報導，上緬甸著名山城彬烏倫（Pyin Oo Lwin）的一個小廣場上，幾百人聽一位名叫包哥杜（Pauk Ko Taw）的戴眼鏡的僧人演講。他主張緬甸的軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）應該下台，讓他的副手梭溫（Soe Win）將軍接管政權。

與我們以為的佛門弟子「不問俗事」不同，佛教是緬甸的國教，僧團介入政治也相當普遍，這位包哥杜是佛教徒中極端民族主義邊緣群體的一員，該群體迄今為止一直堅定地支持軍政府。

緬甸僧侶包哥杜，要敏昂來快點下台。(圖/包哥杜fb)

其實他仍然支持軍政府，只是不再力挺敏昂萊。他說：「看看(副手)梭溫的臉，那才是真正士兵該有的面孔。敏昂萊已不行了，他應該退位，轉而擔任文職角色。」

雖然包哥杜主張軍政府自我權力交接，但這仍然是一次不尋常的批評，這可能反應軍政府與少數民族反抗聯盟的作戰中，遭受一系列慘敗，使得敏昂萊的支持團體出現猶豫。 目前尚不知包哥杜的看法，是他的個人意見。還是佛教團體的主張， 但是其他軍政府支持者也出現信心危機，他們愈來愈覺得敏昂萊無力扭轉局勢，必須下台負責。

緬甸僧侶有著悠久的參治傳統，通常是反權威的激進主義，從1930 年代的反殖民運動，到1988 年和2007 年反對軍事統治的佛教起義，過程中許多人脫下僧袍，拿起武器作戰。

敏昂萊在 2021 年 2 月發動政變，推翻了翁山蘇姬為首的民選政府，引發了強烈反對，民眾舉行大規模集會，要求恢復民主統治，但遭到殘酷鎮壓。而敏昂萊則是與極端民族主義的佛教團體聯合，此後一直將自己描繪成佛教捍衛者的形象，來增強自己的合法性。

官方媒體報導，這位身材矮小的獨裁者持續向寺廟贈禮與獻金，人們也看到他資助建立在首都內比都的「世界上最大的坐佛」雕像，都是明顯與佛教勢力聯合的手段。

據說一位資深僧侶西塔古西亞多(Sitagu Sayadaw)公開支持軍政府，甚至與敏昂萊一起前往俄羅斯購買武器。還有瓦塔瓦（Wathawa）僧侶在家鄉建立武裝民兵組織，以對抗那些反對軍政府的「人民防衛軍」（People's Defence Forces）。社交媒體上發佈的照片顯示，身穿番紅色袈裟的僧侶正在接受步槍射擊訓練，看上去頗有違和感。

但是，緬甸軍與少數民族反叛軍的戰鬥表現不佳，撣邦北部大片領土被「三兄弟聯盟」的反叛團體佔領，這個由三支少數民族武裝組成的聯盟，目前已控制住和中國接壤的大部分邊境地區。

今年初政府軍繼續敗退。在該國靠近孟加拉國邊境的另一側，聯盟中的三個組織之一——若開軍（Arakan Army）——已經佔領了幾個軍事基地，從而控制了欽邦和若開邦的大片地區。

BBC認為，軍政府在撣邦北部重鎮臘戍、西部的若開邦、與泰國接壤的克耶邦都遭遇潰敗，可能會導致更大範圍的軍隊士氣渙散，並最終導致政權內部垮台。