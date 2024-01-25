為核電廠延役解套，國民黨提出《核子反應器設施管制法》第6條修正草案，明定不設定核電廠申請延役期限，經主管機關審核，加強檢視核能安全無虞後即可運轉，民眾黨樂見其成。國民黨立委賴士葆指出，國民黨提案修法，可以為總統當選人賴清德、民進黨解套，呼籲賴清德不要再找藉口閃躲，必須嚴肅以對。

賴士葆在臉書發文指出，前中研院長李遠哲曾經跟蔡英文總統談能源政策的問題，蔡英文說「2024以後不事我的事。」沒錯，現在是總統當選人賴清德要面對能源的議題。過去8年，台灣的能源政策被民進黨的非核黨綱綁架，現在大選過後賴清德應該可以坦然地做他自己，如果再繼續緊抱蔡英文的能源配比，只是將能源政策推進死胡同。如今在野黨提出的修法，要為核電廠研議解套，從另一個角度來看，其實是為民進黨進退維谷的能源政策解套。

賴士葆說，蔡英文的2025非核家園已經確定跳票，綠能開發的速度跟不上需求，又匆促廢核，以至於全然倚靠火力和天然氣發電造成的碳排空汙，犧牲人民健康，用肺發電，這些窘境都改變不了蔡政府的能源政策。更讓人詬病的是，親綠財團靠著政府發展綠能光電賺得盆滿缽滿，新潮流前立委、雲豹能源董事長賴勁麟持股不到1％，19家能源公司登記在同棟大樓內的貓膩，這只是浮出檯面的冰山一角。綠電財團中飽私囊，另一方 面，台電卻是虧損連年，必須調漲電價，由納稅人買單。

賴士葆強調，歐盟將天然氣與核能列為綠色能源，韓國、日本也都重新啟動核能，台灣也承諾要加入國際2050淨零碳排的目標，去年底COP28會議，20多國倡議2050年要將核電產能提高到2020年的3倍。過去本土企業家和美國商會不斷呼籲蔡政府重新檢討能源政策，然而蔡政府就是鐵板一塊的態度，現在該要修正了。重啟核電，核電廠要在機組執造到期之前5年提出申請的規定，是實施細則，不是法令，賴清德面對新國會，在野黨提出的能源政策議題必須嚴肅以對，不能再找藉口、不能再閃躲、更不要再把民進黨的黨綱拿出來阻擋了。