台彩說，第4屆公益彩券（自103年1月至112年12月底為止）累積政府彩券盈餘達2,956.82億元，依規定分配其中50％供地方政府辦理社會福利、45％供政府補助國民年金，其餘5％則挹注全民健康保險準備。