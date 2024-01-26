加拿大央行總裁麥克蘭（Tiff Macklem）24日受訪時指出，若未來通膨數據一如央行預期，將能看到更多通膨降溫跡象，這是加拿大央行討論降息的先決條件。但麥克蘭亦表示，目前討論降息為之過早，核心通膨偏高持續令資深官員感到擔憂。