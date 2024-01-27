倫敦證交所集團（LSEG）資料顯示，英特爾對今年第一季調整後營收，預估在122億美元到132億美元之間，不及分析師平均預估的145億美元。而排除一次性項目不計，Q1每股盈餘13美分，大大遜於分析師預估的33美分。

至於英特爾去年第四季財報，調整後的每股盈餘54美分，優於分析師預期的45美分；Q4營收154億美元，也勝過預估的151.5億美元。

受資本支出大幅加碼影響，英特爾毛利率從早前的逾60％高點，到2023年初滑落至35％左右。不過去年第三季有所起色，經調整的毛利率微幅回升至45.8％，去年第四季進一步拉高到48.8％。

2024首月財測就令人失望，英特爾25日盤後股價重摔10％，正規交易時間收漲0.94％報49.55美元。英特爾股價在過去一年累漲66％，比同時間費城半導體指數的53％漲幅還猛。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）受訪指出，該公司核心業務PC和伺服器，正遭受季節性需求低迷的打擊。此外可程式化晶片業務面臨市場不穩，自駕車部門Mobileye Global營收不如預期，皆衝擊英特爾業績展望。

英特爾未揭露全年財測，但基辛格透露，該公司握有價值20億美元的AI晶片訂單，看好今年下半營收漸入佳境。

Investing.com資深分析師蒙泰羅（Thomas Monteiro1）表示，英特爾不該再偏重PC部門，應開始將獲利重心放在數據中心及AI業務，否則股價恐進一步走跌。