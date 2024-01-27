根據市調機構Gfk 26日公布，德國2月消費者信心指數由1月的負25.4點陡降至負29.7點，創下去年3月以來最低紀錄，遠遠遜於經濟學家預估的負24.5點。調查發現，隨著經濟展望漸趨低迷，消費者努力儲蓄，謹慎支出。