成功阻止搶案卻遭公司開除？美國星巴克員工去年底阻止了店內發生的搶案，還制伏一名歹徒，未料事後竟收到總公司寄來的解雇通知，讓他相當傻眼，委託律師對公司提起訴訟。

綜合外媒報導，事件發生在去年12月中的密蘇里州聖路易斯市某間星巴克，當時有2名歹徒持槍進入店內行搶，要求客人與店家交出金錢，店員哈里斯(Michael Harris)依照星巴克員工手冊，遵從歹徒指示保障顧客安全。

就在哈里斯從收銀機取出現金時，遭到不耐煩的歹徒用槍托揮打，槍身卻因此壞掉，哈里斯與另一名同事立刻察覺歹徒拿的是假槍，因此展開反擊，與對方搏鬥。最終一名歹徒落荒而逃，動手的歹徒則被壓制在地，兩人成為阻止搶案的英雄。

未料今年初，哈里斯和同事無預警收到公司通知，表示他們已經被解雇，不用來上班了，但信中卻沒有給出任何說明和原因，讓他們氣炸，決定聘請律師對總公司提出訴訟。律師則表示，該間星巴克過往救出過許多事，也多次因為安全問題遭客訴，哈里斯則毫無保留說出這些事件，可能是公司做出解雇決定的原因，但這並不符合規定，也不該是解雇人的理由。

對此星巴克並未正面回應，僅稱合作夥伴和顧客的安全是公司最關心的問題，所有夥伴都應該遵守公司擬訂的協議。