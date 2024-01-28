28日賽前驚傳主力洋將辛特力將因腓骨近端骨折至少缺席6周時間的台北富邦勇士，仍在自家主場靠著5人得分達兩位數的凶猛火力，最後以106比83輕取桃園璞園領航猿，這也是勇士本季首度擊敗領航猿，目前勇士戰績8勝8敗，聯盟排名升到第3位置。

沛登攻下富邦勇士全隊最高16分，另有7籃板，林志傑飆進3顆三分球、包辦15分，陳范柏彥14分，難得以先發身分上場的蔡文誠，則有11分、12籃板與6助攻的優質表現，周桂羽10分；領航猿以盧峻翔20分最高，伯朗19分、8籃板。