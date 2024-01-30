美股本周重量級財報將陸續登場，科技巨擘包括蘋果、微軟、超微（AMD）、亞馬遜、Meta等將揭曉前季業績；另一大重點則是台灣時間1日將出爐的美國聯準會（Fed）利率決策，屆時降息時程將更為明朗，市場屏息以待，美股三大期指29日盤前漲跌互見，台指期夜盤維持在平盤附近震盪，小漲1點，暫報18,124點。

美國去年第四季GDP季增率3.3％，遠超越市場預期的2％，核心PCE物價指數季增也達2％，市場認為，在美國去年第四季經濟超預期成長、就業市場熱絡下，聯準會將謹慎推進政策；芝商所（CME）FedWatch工具顯示，投資人預期聯準會3月仍將維持目前利率水準的機率已回升至五成以上、達50.4％，5月降息至少1碼的機率則為90.6％。

觀察期交所內的商品，小臺指期上漲6點、電子期貨下跌0.25點、小電子期下跌0.25點、半導體30期貨也下跌4點、台灣50 ETF則是小漲0.05點；而個股期貨方面，台積電期貨夜盤交投降溫，暫時維持在649元的平盤位置。

而國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品則是漲跌紛歧，美國道瓊期貨下跌24點，美國標普500期貨、那斯達克100指數期貨、美國費城半導體期貨分別上漲2.75點、4點、4點，英國富時100期貨則小漲13點，報7,633點。

商品期貨方面，黃金US期報價上漲10.6點、台幣黃金期上漲15點，布蘭特原油期貨下跌25.5點，成交價暫報2,591點。

元富期貨表示，台指期站穩在所有均線之上，隨月線逐步扣抵低值，封關前的多頭格局有望延續；然而，美國FOMC利率決策會議即將召開，再加上春節長假效應，研判短線追價買盤意願並不高，股市將出現價漲量縮的情況。