Fed將於美東時間30～31日召開2024年首場例會，市場普遍預期利率將按兵不動。蒂米羅斯抱持相同看法，但他預期Fed將採取極具象徵意義的作為，也就是修改政策聲明，刪除「下一步傾向升息而非降息」的措辭。

從過去經驗來看，Fed降息皆是為了因應經濟活動急遽放緩。但這一次情況不同，美國經濟持續展現韌性、到去年底為止仍穩健成長。Fed官員此次考量重點在於，如果不採取行動，在通膨持續回落的情況下，實際利率可能攀升並限制經濟活動。