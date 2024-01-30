Fed將於美東時間30～31日召開2024年首場例會，市場普遍預期利率將按兵不動。蒂米羅斯抱持相同看法，但他預期Fed將採取極具象徵意義的作為，也就是修改政策聲明，刪除「下一步傾向升息而非降息」的措辭。
從過去經驗來看，Fed降息皆是為了因應經濟活動急遽放緩。但這一次情況不同，美國經濟持續展現韌性、到去年底為止仍穩健成長。Fed官員此次考量重點在於，如果不採取行動，在通膨持續回落的情況下，實際利率可能攀升並限制經濟活動。
素有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）28日撰文表示，美國聯準會（Fed）在新的一年面臨棘手難題，那就是通膨降溫速度優於預期，意味實質利率可能已升至限制經濟活動的水平。這代表Fed必須開始降息，問題在於降息時機與幅度。他預期，Fed本周例會可能宣告放棄緊縮立場，為未來幾個月降息動作鋪路。
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