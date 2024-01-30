對於民進黨總統當選人賴清德重提民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，並說「只要出現一件牽涉清廉的小事，就會減少一分力量，中央政策的推動就會出現更大的困難」，政論節目主持人劉寶傑問，是誰的清廉有問題？是蔡政府的清廉有問題嗎？蔡英文要擔負責任嗎？賴會出手嗎？「反貪腐」會變成未來台灣的主旋律嗎？

民進黨總統當選人賴清德29日以民進黨主席身份出席首場民進黨團會議，他指出，大家別忘記民進黨清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神。這塊招牌是創黨民主前輩用生命打下來的，儘管蔡英文總統政績良好，民進黨卻遭遇相當的困難，其一原因就是未留意創黨精神，尤其社會對民進黨的檢驗標準，與對國民黨和其他新興政黨不同，對執政黨的要求與對在野黨的要求也不一樣。

賴清德說，雖然民進黨並非國會最大黨，但中央執政要時刻警惕自己，將社會對民進黨的要求、支持者的心意放在心裡，「再怎麼不孝，都不能夠讓民進黨這塊招牌蒙塵」，相信秉持此精神，一定可以在下一次選舉裡面得到人民的支持。否則只要出現一件牽涉清廉的小事，就會減少一分力量，中央政策的推動就會出現更大的困難。

《關鍵時刻》主持人劉寶傑認為，賴清德最近所說的話，火藥味、殺氣十足。劉寶傑問道，如果民進黨清廉有問題，是誰的清廉有問題？是蔡政府的清廉有問題嗎？如果是蔡政府清廉有問題，蔡英文要擔負責任嗎？難道賴會質疑蔡政府時代的清廉，賴會出手嗎？如果出手造成震撼，不管對蔡英文、柯文哲或是國民黨，「反貪腐」也會變成未來台灣的主旋律嗎？