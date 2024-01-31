警方逮捕正要開車的葉姓竊嫌（中間馬賽克者）。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

年關近，夾娃娃機店成為宵小覬覦目標，台南市北區、東區、永康區、新化區、安南區、歸仁區及仁德區，從1月13日起陸續發生26家娃娃機台內零錢遭竊，警方埋伏多日逮回以劉嫌為首5人竊盜集團，涉嫌以油壓剪破壞鎖頭竊取機台銅板，得手33餘萬元全拿去吃喝玩樂，訊後依竊盜罪嫌法辦。

近來頻傳娃娃機台內零錢遭竊，其中光是北區就發生9案，台南市警五分局成立專案小組全力偵辦，經調閱監視器發現下手行竊的是一夥5人竊盜集團，分別搭乘小客車、機車及腳踏車等交通工具，鎖定沒人的娃娃機店，以油壓剪破壞鎖頭後，竊取機台內銅板。

專案小組分析研判犯案手法，鎖定作案車輛，循線在其經常出沒的地點埋伏，27日晚間6點多，警方在北區成功路大樓地下室發現竊嫌46歲葉男及34歲陳男，立即帶回偵辦，30日再循線陸續查獲30歲劉姓主嫌、32歲洪男及30歲李男到案，將該集團一網打盡。

警方指出，該竊盜集團成員平常都是靠打零工維生，並沒有固定工作，看準娃娃機台平常沒人看顧，方便下手，短短半個月在台南地區共犯下26件娃娃機台竊案，前後共竊取33萬餘元，竊盜所得全拿來吃喝玩樂，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。