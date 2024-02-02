歐洲戰機（Eurofighter）公司打造的「颱風」（Typhoon）戰機

在美國點頭，表示願以 230億美元（7,176億台幣）出售安卡拉F-16 戰機後，土耳其國防部官員周四（1日）說，政府仍有興趣採購40 架歐洲戰機（Eurofighter）公司打造的「颱風」（Typhoon）戰機。

據路透1日報導，儘管當時德國反對，但土耳其去年11月說，它正與英國和西班牙就採購「颱風」進行談判。土耳其國防部消息人士透露，在安卡拉認清，2021年10月首度向美國提出的F-16 戰機採購案可能不會成功後，談判便開始了。

不過，就在安卡拉正式同意，讓瑞典加入北約1天後，拜登政府上周已通知國會，打算繼續向安卡拉出售40架洛克希德馬丁（Lockheed Martin）新型F-16戰機，還有近80組現代化套件。

一位要求匿名的土耳其國防部官員說，雖然預料美國國會不會阻止F-16軍售案，但安卡拉還是想要採購「颱風」戰機。這位官員說：「我們還感興趣，並期待集團成員德國在這個問題上展現正面的態度。」

「颱風」是由德國、英國、義大利和西班牙所共組的財團製造，代表分別以空中巴士（Airbus）、英國航太系統（BAE Systems）和李奧納多 （Leonardo）為代表。土耳其正積極升級空軍機隊，除了向外採購戰機外，也正與英國航太系統聯手，研製「可汗」（KAAN）5代隱形戰機。