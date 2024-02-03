對於民眾黨主席柯文哲有無主動打電話給醫界大老陳永興？或是民進黨打電話來叫柯文哲回電話給陳永興？引發爭議。柯文哲辦公室發言人陳智菡2日回應，柯文哲回電陳永興說，會把民進黨高層的訊息提供給民眾黨立院黨團討論，柯也把晚上10點線上會議的決議內容回傳陳永興醫師。對此，資深媒體人趙少康質疑，柯文哲有沒有心動？當柯文哲聽到以後，又回頭找陳永興的時候，柯文哲是什麼意思？「我覺得跟文哲這一點還是沒有講清楚，否則大家對他還是有疑問」。

醫界大老陳永興今發表「推動綠白合作未能成功的見證與反省」聲明還原整個過程。陳永興提到，2024 年元月 31 日傍晚用餐時間，他接到柯文哲來電說：「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」 但兩邊的回答底線還是沒有共識，民進黨希望游錫堃當院長，請黃珊珊作副院長；民眾黨希望黃珊珊當院長，請民進黨推非新系的人選作副院長。

陳永興說，當柯與賴兩位主席都回傳雙方黨團決定之後，他知道一切還是回到原點，嘗時已經是晚上11 點多了。

柯文哲辦公室發言人陳智菡回應，柯文哲回電陳永興，說會把民進黨高層的訊息提供給民眾黨立院黨團討論，柯也把晚上10點線上會議的決議內容回傳陳永興醫師，回傳文字是，「我們不敢去跟民進黨有任何交換條件，所以我們還是會維持原訂計畫，副院長的選舉我們會看院長選舉再來決定」，柯文哲非常明確表示不會投新潮流。

對此，資深媒體人趙少康2日在《少康戰情室》表示，他比較關心的是，柯文哲有沒有心動？當柯文哲聽到以後，又回頭找陳永興的時候，柯文哲是什麼意思？為什麼要double check？他願意嗎？這很重要！

趙少康說，國民黨現在覺得民眾黨不錯，走自己的路，而且算是夠意思、算是暗助，所以將來投桃報李。

趙少康直言，但如果不是這樣，柯文哲根本想投民進黨，最後沒有辦法才棄權，為何要感激你？你隨時可能翻臉陷害我！這完全不同！

趙少康認為，而如果民進黨願意投民眾黨，民眾黨歡迎來投，這時候就不必回電，根本不需要回電話。趙強調，「我覺得跟文哲這一點還是沒有講清楚，否則大家對他還是有疑問」。