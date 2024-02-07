外媒引述消息人士透露，美國私募巨頭百仕通（Blackstone）有意收購護膚公司歐舒丹（L'occitane），帶動歐舒丹股價衝上兩年高點。百仕通已對潛在交易進行初步盡職審查，並考慮與歐舒丹董事長Reinold Geiger合作收購的可能。