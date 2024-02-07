台彩表示，2月6日大樂透春節大紅包開出情形如下，6日大紅包開出26組，總中獎注數為29注，其中23組為單注中獎，3組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為26組，剩餘334組，次期（2／7）將繼續加開大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈。

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