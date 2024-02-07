彰化縣員林市一家寵物店2023年6月25日晚間遭張姓及陳姓嫌犯闖入，並朝林姓店員一陣猛砍，導致對方右手臂遭砍斷，警方獲報趕抵，將店員送醫搶救。遭檢方依殺人未遂、重傷害、毀損、恐嚇等罪嫌起訴。彰化地院審結，分別判處11年徒刑，2人至今仍否認罪行，法官裁定再續押2月。

根據判決書，2名嫌犯均為宜蘭人，與林男素不相識，陳嫌利用張嫌所申辦2支手機與不明人士聯繫謀議，受人指示行兇，並前往寵物店假意詢問貴賓犬，再以服務態度不佳為由，刻意與林男起爭執

事發當晚，2嫌闖入後就拿著辣椒水對著林男狂噴，接著從包包裡拿出預藏的柴刀、鐵鎚等凶器，對著林男喊「手拿出來」，接著就拿柴刀一陣猛砍，導致林男右手臂遭砍斷，頭部遭鈍器敲破造成顱骨骨折。

檢方查出認定，2嫌受不詳之人下達指令，以黑幫行刑式手法砍殺直到剁斷右手前臂，看到林男重傷昏迷，仍神情輕鬆擦拭身上血跡，並對不明人士回報行兇過程。

犯嫌2人遭到羈押至今仍否認殺人未遂犯行，起拒不吐露幕後指使人身分，法官認定2人所涉起訴書所載犯行罪嫌重大，各判刑11年，並認為兩人有串證逃亡之虞，自2024年2月18日起再延羈2月。