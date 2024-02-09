新年喜氣洋洋，有些人特別受眷顧，有福有財，可以過個好年，《搜狐網》盤點12生肖，其中3生肖春節大喜天降，新年開始好運加倍，貴人、人脈加持相助，只要積極立定目標，就能將事業經營得順風順水，吸金能力比人強。

▌生肖兔

生肖兔春節開始運勢逆襲，往後做事沒有壓力，工作一順百順，能在打拚中讓自己財氣更旺，屬兔人苦難已過，將迎接好人脈，遇見貴人，若積極設立目標並實踐，一定能闖出事業一片天，對於屬兔人來說，新春迎大喜，財運比火還旺，獨到眼光能開闢財源，有望賺得金錢滿庫，吸金能力就是比別人強。

▌生肖虎

生肖虎新春開始大喜天降，招財納福，工作方面得心應手，事業上有貴人幫襯，吸引財氣來臨，整個人意氣風發，2024年一定可以步步高升，在打拚中迎來更好的資源，倘若可以積極把握，有機會達成目標，收穫成功，日子好運加倍。

▌生肖牛

生肖牛新春開始大吉大利，做事積極進取，得到更好的助力，讓事業變得更加順心，特別是財運方面，能迎來逆襲機會，告別過去一年的衰運，有貴人暗中助力，只要提升自己的行動力，便能順利達成目標，日子要多富就有多富。