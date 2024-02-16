大陸四川省達州市渠縣一名女子，13日突遭飛來的衝天炮射中眼睛，痛得她立刻彎腰直摀眼睛。所幸女子事後僅受眼皮輕傷，並無大礙，並稱鞭炮是由姊姊的孩子施放，而她當時根本來不及反應就被炸到。

綜合陸媒報導，監視器畫面可見，一名綁著包頭的女子當時就在三兩成群的親戚後方，轉過頭去就被飛來的衝天炮射中眼睛，霎時火花、煙霧四起，而她痛得彎下腰來摀住眼睛，一旁的親戚聞聲紛紛上前關心、了解情況。

所幸飛來橫禍並未造成大礙，女子表示，在被鞭炮擊中瞬間痛感強烈，事後發現只有眼皮輕傷，並未損及視力與身體其他部位，「當時是我姊姊的孩子在放（衝天炮），然後我爺爺看見在放這個，怕她們受傷就喊了一聲，我就以為炸到他們了，回頭結果那個竄天猴（衝天炮）就衝我來了，特別快（我）都沒反應過來。」

女子回應當時情況。（圖／翻攝自微博／百姓關注）

消息一出網友對此直呼「萬幸不是在臉上炸的而是彈開了」、「還是得找空曠的地方，不然真的容易釀成大禍l」、「鞭炮真的很危險，能不能發明一種替代的物品」、「過年看好或遠離熊孩子」、「小孩子玩火很危險！大人應多教育」。

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