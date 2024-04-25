一名女子和論及婚嫁的男友交往至今已9年，近日她無意間發現對方利用銀行App轉帳功能偷吃，以小額匯款給女方，並在備住欄傳訊寫「今晚11點老地方？」、「太好了，等等見寶貝」，且轉帳金額都是69、520、1314，讓她看了直呼很噁心，貼文讓一票網友震驚，直呼用銀行App很高招。

原PO昨（24）日於《Dcard》指出，和男友從高中交往至今已9年，兩人論及婚嫁，最近兩人一起吃晚餐，她發現對方一直在用手機，還說是和公司主管談公事，直到男友去浴室，她藉機偷看手機發現有多筆匯款紀錄，都是小額匯款，如69元、520元、1314元等，兩人還利用備註欄傳訊息「今晚11點老地方？」、「行！今天無套可」、「太好了，等等見寶貝等。」

對話讓原PO頻作嘔，男友回到座位上，她表明再也吃不下晚餐就離開，對方也沒發現她有異常，她崩潰痛哭「一想到他跟我發生關係後，還去找別的女生曖昧、調情，我就覺得好髒好噁，該怎麼辦？」

原PO的男友用銀行App隱藏劈腿行為，讓大批網友瞪大雙眼，直呼「我以為用蝦皮的聊聊功能已經是王者了，現在竟然還有轉帳……」、「這種男生真的很要不得，浪費妳9年時間」、「去刷簿子應該很精彩。」