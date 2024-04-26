受花蓮強震衝擊，晶華國際酒店集團旗下「績優生」太魯閣晶英酒店，因建築結構抗震力佳，整體沒受到影響，惟配合國家公園政策，預計最快7月恢復營業，慢則9月、最慢則落到第四季。

台北晶華酒店董事總經理暨晶華國際酒店集團營運長吳偉正今（25）日表示，太魯閣晶英暫停營業，約影響集團整體營收3％。不過，北投晶泉丰旅預計8月底、9月初開幕，加上台北晶華酒店國際客回流率達8成，整體住房率已超越疫前2019年，此消彼長下，集團整體業績不會受太大影響。

吳偉正說，太魯閣晶英酒店的200多位員工4月份先休息，5月中集團會安排他們到全台旗下各飯店跨區、跨域學習和體驗。

為支持台灣畜牧產業轉型友善飼養，落實企業社會責任(CSR)及聯合國永續發展目標(SDGs)，晶華國際酒店集團今(25)日與非營利動物保護組織「台灣動物社會研究會」，以及照顧身心障礙者的「花蓮黎明教養院」共同召開記者會，宣布晶華國際酒店集團的「非籠飼」雞蛋採購政策與期程。晶華宣布2026年底前，台北晶華全館各餐廳將全面採用「非籠飼雞蛋」，集團旗下各酒店餐廳也將陸續跟進，逐年逐步盡早完成轉換，以負責任的採購，改變成千上億辛苦產蛋母雞的處境，讓人與動物、環境共善共好。

吳偉正表示，落實環境永續一直是晶華集團的使命，在了解傳統「格子籠」飼養蛋雞，對成千上億母雞造成的身心折磨與人畜共通疾病、環境永續威脅後，晶華已於4月1日起，優先於台北晶華酒店二樓上庭酒廊及Robin's牛排屋與鐵板燒三家餐廳，改用通過「動物福利標章」嚴格稽核，由黎明方舟牧場身障員工所飼養生產的「非籠飼雞蛋」。吳偉正強調，晶華將從使用「非籠飼雞蛋」的決定開始，逐步落實對於食材供應鏈的永續政策。晶華館內外各餐廳一年的雞蛋用量可達五萬二千公斤，集團的友善採購政策雖然會增加成本，但集團仍願意自行吸收以善盡社會責任、朝著建立綠色永續供應鏈的目標前進。