彰化縣芬園鄉彰南路一段旁1棵黃花風鈴木今天倒塌，打中行經的孫姓郵務士，造成孫員傷重死亡，震驚地方。在檢方將相驗釐清死因前，管轄該路段的公路局南投工務段勘查發現倒塌樹木樹幹及根部完整，懷疑連日雨勢造成土質鬆動，加上瞬間風勢肇禍，將巡查沿線547棵黃花風鈴木，以確保安全。

芬園鄉彰南路一段到三段道路兩側，種植長達5公里的黃花風鈴木，每年的2月至3月期間，黃花風鈴木盛開時，彰南路兩側一片黃澄澄，在陽光照射下十分耀眼，素有黃金大道美譽，每年花期都吸引許多民眾前來賞花，然今天該地卻發生孫姓郵務士行經彰南路一段時，遭倒塌黃花風鈴木砸中身亡的不幸事件。

公路局南投工務段事發後已到場勘查，該段目測，倒塌的黃花風鈴木樹幹與根部尚稱完整，看不出有腐朽等罹病狀況，不排除是因近日的雨勢造成土質鬆動，以及事發當下可能有強陣風所致，有待檢警調查釐清。為確保通行安全，該段將加強巡查沿線的547棵黃花風鈴木。

該段表示，彰南路是來往彰化芬園及南投草屯的重要道路，轄區包括彰化與南投兩縣，沿線兩側種植黃花風鈴木，平常該段每周都在沿線巡檢，都會拍照片及影片存檔，用以比對樹木有無異常，若有異常就立即處理，較常見的是大雨過後枝葉散垂的狀況，一有發現，就會修剪。砸死孫姓郵務士的黃花風鈴木在檢警相驗釐清是天災還是人禍之前，仍倒臥在現場。

孫姓郵務士之死在地方引發震撼，芬園鄉長林世明在臉書發文指出，他對該事故感到遺憾及震驚，公所會立刻要求公路局盡快針對該路段的路樹加強檢查，公所除也會同時巡查鄉內鄉道及管理維護的道路，也會協助家屬請領意外死亡保險給付及相關補助。