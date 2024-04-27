大台中山海環線計畫為地方重大建設，台中市交通局長葉昭甫27日表示，已依交通部指示，將計畫拆分為山線、海線及甲后線3本報告書於2月23日再提送中央審查，經交通部轉陳行政院，目前由國發會審議中，盼儘速核定。他強調，市府願配合分攤經費，但考量地方財力，將積極爭取更高補助，希望中央聽見地方心聲，攜手帶動區域整體發展。
針對立法院財政委員會日前到台中考察「台鐵大慶烏日鐵路高架化、台鐵海線雙軌暨部分高架化」進度。葉昭甫今天表示，「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究」修正報告書，已依交通部今年1月30日書面指示，將計畫拆分為山線、海線及甲后線等3本報告書，於2月23日再提送中央審查，交通部於3月29日轉陳行政院，目前由國發會審議中，盼儘速核定。
葉昭甫指出，山海環線計畫經費按政府補助要點分攤規劃，山線計畫經費83.4億元，中央補助36.54億元，占43.81％；地方分擔46.86億元。海線計畫經費398.87億元，中央補助229.2億元，占57.46％；地方分擔169.67億元。甲后線計畫經費351.14億元，中央補助164.34億元，占46.80％；地方分擔186.8億元。
不過，葉昭甫說，台鐵系統屬國有財產，未來營運及產權都歸屬於中央，市府將爭取爭取更高補助，他並舉例，市府過去推動「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」時，山線豐原到大慶鐵路高架化即由中央全額負擔。他強調，山海環線計畫需要中央、地方共同努力，市府願意配合分攤經費，但考量地方財政能力，盼中央可以多幫忙。
山海環線計畫包括山線高架延伸烏日3.7公里、海線雙軌暨部分高架化25.9公里，並新增甲后線鐵路14.3公里。其中，山線高架延伸烏日是由大慶車站南側開始高架延伸，烏日車站規劃為高架車站，並在新烏日車站前降回平面；海線雙軌暨部分高架化則包含大甲、清水及沙鹿等3座高架化車站，沙鹿車站以南至追分車站則採平面雙軌化。
此外，交通部鐵道局辦理「台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究」已於今年1月29日獲行政院核定，市府「山海環線可行性研究」未來經核定後，兩案將由交通部鐵道局整合啟動綜合規劃作業，整體資源配置及整合，完善大台中鐵路發展。
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