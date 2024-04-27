立法院財政委員會日前至台中考察台鐵大慶烏日鐵路高架化及台鐵海線雙軌暨部分高架化，台中市交通局長葉昭甫（右一）在會中說明。他27日並表示，山海環線計畫已拆分為山線、海線及甲后線3本報告書再提送中央審查，盼儘速核定。（台中市交通局提供／陳淑芬台中傳真）

大台中山海環線計畫為地方重大建設，台中市交通局長葉昭甫27日表示，已依交通部指示，將計畫拆分為山線、海線及甲后線3本報告書於2月23日再提送中央審查，經交通部轉陳行政院，目前由國發會審議中，盼儘速核定。他強調，市府願配合分攤經費，但考量地方財力，將積極爭取更高補助，希望中央聽見地方心聲，攜手帶動區域整體發展。

針對立法院財政委員會日前到台中考察「台鐵大慶烏日鐵路高架化、台鐵海線雙軌暨部分高架化」進度。葉昭甫今天表示，「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究」修正報告書，已依交通部今年1月30日書面指示，將計畫拆分為山線、海線及甲后線等3本報告書，於2月23日再提送中央審查，交通部於3月29日轉陳行政院，目前由國發會審議中，盼儘速核定。

葉昭甫指出，山海環線計畫經費按政府補助要點分攤規劃，山線計畫經費83.4億元，中央補助36.54億元，占43.81％；地方分擔46.86億元。海線計畫經費398.87億元，中央補助229.2億元，占57.46％；地方分擔169.67億元。甲后線計畫經費351.14億元，中央補助164.34億元，占46.80％；地方分擔186.8億元。

不過，葉昭甫說，台鐵系統屬國有財產，未來營運及產權都歸屬於中央，市府將爭取爭取更高補助，他並舉例，市府過去推動「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」時，山線豐原到大慶鐵路高架化即由中央全額負擔。他強調，山海環線計畫需要中央、地方共同努力，市府願意配合分攤經費，但考量地方財政能力，盼中央可以多幫忙。

山海環線計畫包括山線高架延伸烏日3.7公里、海線雙軌暨部分高架化25.9公里，並新增甲后線鐵路14.3公里。其中，山線高架延伸烏日是由大慶車站南側開始高架延伸，烏日車站規劃為高架車站，並在新烏日車站前降回平面；海線雙軌暨部分高架化則包含大甲、清水及沙鹿等3座高架化車站，沙鹿車站以南至追分車站則採平面雙軌化。

此外，交通部鐵道局辦理「台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究」已於今年1月29日獲行政院核定，市府「山海環線可行性研究」未來經核定後，兩案將由交通部鐵道局整合啟動綜合規劃作業，整體資源配置及整合，完善大台中鐵路發展。