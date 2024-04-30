林啟超認為，現在是日本央行出手干預的時機，今天（29日）早盤從153到160很快，似乎有點貶過頭，日本十年公債利率已慢慢往上走，美日利差沒有進一步擴大，日本央行與財務省這時出手是合理的。但方向上來說，日本政府不希望日圓強烈升值，低位匯率對經濟有幫助，但也不希望變成投機客的金錢遊戲。

林啟超分析，這波日圓貶值，不全然是日本因素，最根本關鍵是美國，美國降息循環幅度縮小是影響最大的，本來預期終點利率在3％，現在都已上去到4.25％，影響到所有非美貨幣。

其次是日本當地的狀況。林啟超分析，日本財務省與央行看重的問題不同，財務省是內閣，有意維持日圓低位匯率，因為好不容易日本企業開始加薪，要讓情緒維持下去，相較疫情前日圓已貶4成，光是出口營收就多4成，且日本經濟還未真正回到軌道，維持低位匯率，拼出口與觀光，是維持經濟的重要策略。

但日本央行關注的是進口通膨壓力，去年5、6月西德州原油價格才71元，今年第二季以來平均價格在84元，油價年增近兩成，日圓則貶超過1成，當匯率在低位、油價相對上漲時，進口通膨壓力劇增，預估日本央行接下來還可能升息。

日圓貶到160，也為亞洲央行帶來警訊。林啟超指出，這次亞幣貶值是被動的，亞洲央行壓力很大，如果美國降息更延後，資金一直出去，貨幣政策要寬鬆就很難，預期未來幾個月亞洲央行還是會維持緊縮，因此看到3月台灣央行升息，印尼也開始升息。

林啟超表示，亞洲央行其實很矛盾，很多亞洲國家都是靠出口，大部分央行希望匯率維持低位，但如果太低，資金流出壓力大，尤其現在有進口通膨的壓力，加上這次美聯準會遇到「公信力挑戰」，市場質疑美聯準會對下半年通膨預估把握度不高，雖然美降息「在路上」，但路上的「視線不清」。

且日圓貶到160，代表日圓相對其他亞幣貶更多，貿易上也有著「不公平」，林啟超表示，像新台幣相對日本是強升，台灣出口到日本的廠商會很辛苦，日本也會考量，會不會被美國財政部認為是故意用貶值的方式，讓日本貿易順差變大。

當亞洲各國為了出口，是否會形成亞幣競貶競賽？林啟超說：「我不認為會是競貶的問題，不會有國家會放任自己貨幣貶下去」，亞洲央行維持匯率低位是對的，有利於出口，但是太低，會讓資金進一步外流，不見得是好事，反而會讓亞洲央行有進一步貨幣政策緊縮的壓力。

林啟超也提到，新台幣的貶值，也包含國內超額儲蓄的特殊因素，台灣可投資工具較少、資本市場淺碟，不管是法人與個人，都有誘因要往海外投資。以往外資大買台股時，新台幣會升值，但近期因資金往海外投資，往美股、美債，會抵銷外資帶來的升值。不過相對日圓來講，新台幣還是貶比較小的。

日圓還有沒有可能續貶下去？林啟超認為，亞幣最大兩國是日本與大陸，日本希望日圓維持低位，大陸則因實體經濟復甦力道弱，人行只會寬鬆不會緊縮，而日銀雖預估還會升息，但就算升1％，跟美國利差還是很大，日圓仍有可能續貶。