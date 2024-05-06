新華社報導，習近平指出，中國始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，將歐洲作為中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要夥伴，希望中法關係、中歐關係相互促進、共同發展。當今世界進入新的動盪變革期，中歐作為兩支重要力量，應該堅持夥伴定位，堅持對話合作，深化戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，開展戰略協作，推動中歐關係穩定健康發展，為世界和平和發展不斷作出新的貢獻。

習近平強調，中歐關係有著強大內生動力和廣闊發展前景，不針對、不依附、也不受制於協力廠商。希望歐盟機構樹立正確對華認知，制定積極對華政策。雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，維護中歐關係政治基礎和國際關係基本準則。雙方要籌辦好新一次中歐領導人會晤以及戰略、經貿、綠色、數位高層對話，打造穩定互信的產業鏈供應鏈夥伴關係。用好中國對歐洲國家免簽政策和外籍人員來華便利安排，鼓勵民間和地方交往、教育和科研合作，改善中歐關係的民意基礎和輿論氛圍。

習近平指出，中國新能源產業在開放競爭中練就了真本事，代表的是先進產能，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通脹壓力，也為全球應對氣候變化和綠色轉型作出巨大貢獻。不論是從比較優勢還是全球市場需求角度看，都不存在所謂「中國產能過剩問題」。中歐合作的本質是優勢互補、互利共贏，雙方在綠色和數字轉型中有著廣泛共同利益和巨大合作空間，雙方應該通過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切。

報導稱，馬克宏表示，今年是法中建交60周年，法中合作取得許多重要成果。很高興在習近平主席對法國進行第三次國事訪問期間舉行法中歐領導人三方會晤。這既是以往幾次法中歐領導人三方會晤的延續，也是應對各種國際挑戰的緊迫需要。當前世界面臨重大挑戰，國際局勢處於關鍵轉捩點，法國和歐盟比以往任何時候都更加需要同中國加強合作，這事關歐洲的未來。法方希望同中方加強對話合作，增進法中、歐中之間的互信和友誼。歐方不認同「脫鉤」，歡迎中國企業來歐投資合作，希望同中方加強合作，共同維護歐洲價值鏈供應鏈安全穩定。法方希望同中方緊密合作，應對氣候變化、海洋多樣性等全球性挑戰。

馮德萊恩則表示，歐中關係良好，明年是歐盟同中國建交50周年。中國在全球事務中地位作用舉足輕重，同中國保持良好關係對歐盟至關重要，也將決定能否更好應對氣候變化、烏克蘭危機等全球性挑戰。歐盟希望和中國相互尊重，求同存異，增進互信，避免誤解，共同維護以國際法為基礎的國際秩序，促進世界的和平、安全與繁榮。歐方讚賞中方在綠色轉型發展方面作出的努力和取得的成就，認同中方在維護自身發展方面的正當權利，希望同中方持續坦誠對話，加強合作。

關於烏克蘭危機，習近平指出，中方、法方和歐方都希望儘快停火止戰、歐洲恢復和平，都支持烏克蘭危機政治解決。我們要共同反對戰事外溢升級，共同為和談創造條件，共同維護國際能源糧食安全、產業鏈供應鏈穩定。中方不是烏克蘭危機的製造者、當事方，一直為勸和奔走，為促談盡力。中方的客觀公正立場和建設性作用，得到了國際社會廣泛認同。中方願繼續同有關各方保持溝通。

關於巴以衝突，習近平強調，當務之急是儘快實現全面停火止戰，重中之重是確保人道主義救援，根本出路是落實「兩國方案」。中方支持接受巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。中歐在巴以問題上有很多重要共識。中方願同歐方一道，支持儘快召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和平會議，制定落實「兩國方案」的具體時間表和路線圖，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

報導稱，三位領導人認為，此次三方會晤增進了彼此瞭解，凝聚了合作共識，明確了解決問題的思路，願繼續共同努力，促進中歐關係健康穩定發展。