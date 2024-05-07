朝陽科大舉辦「國際文化周」7日登場，吸引來自26個國家的境外生熱情參與，並準備傳統家鄉美食提供品嚐、展示服飾及文物，校長鄭道明（中）與國際生話家常，校園裡充滿濃濃的異國風情。（陳淑芬攝）

朝陽科大「國際文化周」7日登場，吸引來自26個國家的上千名國際學生熱情參與，提供傳統家鄉美食、展示傳統服飾文物，校園充滿濃濃異國風情。校長鄭道明表示，朝陽科大辦學願景是成為世界級大學，已與逾640所海外學校簽學術合作、增聘16國外籍師資，並透過活動促進交流，讓校園更國際化。

「國際文化周」由朝陽科大國際學生所成立的國際文化交流社協辦，一連舉行3天。活動由來自印尼及蒙古的境外生演出家鄉傳統「大鵬鳥之舞」及馬頭琴演奏開幕，獲得滿場喝采，現場準備傳統家鄉美食，包括蒙古鹹奶茶、巴基斯坦薄荷冰沙及印度雞肉捲餅等，另外，吉爾吉斯、衣索比亞、港澳及印尼學生亦展示傳統服飾及文化飾品。

朝陽科大舉辦「國際文化周」7日登場，吸引來自26個國家的境外生熱情參與，並準備傳統家鄉美食提供品嚐、展示服飾及文物，校園裡充滿濃濃的異國風情。（陳淑芬攝）

朝陽科大吸引全球5大洲、26國的千名國際學生來台就讀，分別來自俄羅斯、瑞典、墨西哥、加拿大、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、泰國、寮國、緬甸、港澳、韓國、蒙古、印度、吉爾吉斯、奈及利亞、衣索比亞、肯亞、巴基斯坦、孟加拉、土耳其、馬紹爾群島、巴布亞紐幾內亞等國。

鄭道明表示，朝陽科大近10年來走進國際化，致力營造國際友善校園環境，境外生與全校萬餘名師生組成國際級大家庭；不但榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學，並與逾640所海外學校簽訂學術合作協議，增聘16國外籍師資，提升學子國際視野及全球競爭力。

朝陽科大舉辦「國際文化周」7日登場，吸引來自26個國家的境外生熱情參與，並準備傳統家鄉美食提供品嚐、展示服飾及文物，校園裡充滿濃濃的異國風情。（陳淑芬攝）

朝陽科大國際長柳立偉則說，朝陽科大辦學績效亮眼、希望透過「國際文化周」活動促進境外生及本地生交流，展現不同國家的特色及文化。

朝陽科大舉辦「國際文化周」7日登場，吸引來自26個國家的境外生熱情參與，並準備傳統家鄉美食提供品嚐、展示服飾及文物，校園裡充滿濃濃的異國風情。（陳淑芬攝）

就讀企業管理系的吉爾吉斯學生盧若娃表示，她喜歡學校學習環境，師長很關心國際學生，常安排多元學術及文化體驗活動，來台求學收穫滿滿；資訊管理系的衣索比亞學生Sadam及應用化學系的巴基斯坦博士班學生馬沙義都表示，來台接受專業訓練，也開啟跨文化學習之旅、豐富人生。