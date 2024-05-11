對於外交部赴台北地檢署控告國民黨立委徐巧芯洩密一事，媒體人張禹宣痛批，吳釗燮要倒大楣了！這件事是外交部「違法列密」在先！另外他也質疑，300萬美金去哪裡了？吳釗燮先把錢講清楚在哪裡！

張禹宣10日在《新聞大白話》認為，吳釗燮要倒大楣了！徐巧芯踢爆的事情是，經由捷克援助烏克蘭金額中，有300萬美金是要跟台灣廠商購買。張禹宣質疑，「就問吳釗燮，300萬美金去哪裡了？跟那些台灣廠商購買？有沒有公開透明？吳釗燮回答不出來！」

張禹宣進一步分析法律問題，外交部公文列為密等的依據是「文書處理手冊」，這是行政院訂定的行政命令，根本不是法律位階，也不叫「機密」，講機密是大外行。這叫做「密件」，一般公務員覺得好像要保密，就列為密等。

張禹宣提到，「文書處理手冊」有援引「國家機密保護法」的精神，「國家機密保護法」第5條規定，有4項事件不能列為機密，否則是「違法列密」，包括1隱瞞違法或行政疏失、2限制或妨礙事業之公平競爭、3掩飾特定之自然人、法人、團體或機關之不名譽行為、4拒絕或遲延提供應公開之政府資訊。他質疑，台灣廠商有沒有公開？有沒有招標？如果沒有就是妨礙公平競爭！

張禹宣強調，這是遮蔽外交部行政疏失，「違法列密」在先！另外，請吳釗燮先把錢講清楚在哪裡！

資深媒體人黃揚明則指出，金管會曾於106年11月28日發函給黃國昌，也是列為密等，116年11月24日才解密，內容沒什麼東西。當時黃國昌批評，憑什麼把這份公文列為密件？時任金管會主委顧立雄也沒有告黃國昌洩密。

黃揚明認為，過去也有立委揭發列為密等的公文，都沒有事。徐巧芯這次事件也相同，援助烏克蘭公開透明，為何要列為密件？因此徐巧芯在法院攻防上會有籌碼。