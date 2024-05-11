世界健身 （2762）10日舉辦上市後，首場春酒席開500桌，抽獎首獎現金至少300萬元，抽獎總價值（現金與禮品）總價值超過1,000萬元。World Gym董事長柯約翰表示，2024年是健身市場、疫後重整後的重要年度，World Gym今年展店12家，預計3年內，全台展店家數45家；另World Gym今年底零售部門達20家。至於公司首家海外據點案，今年底才會定案。

柯約翰說，World Gym展店擴張，可直接貢獻營收，今年計劃展店12家，上半年規劃6個全新分店。其中，3家已開設店，包括苗栗頭份店、新竹光復店、台北站前店；另包括高雄左營、高雄楠梓，及台北景美等3店，還在準備籌備中，World Gym目前累計全台家數121家。

柯約翰透露，World Gym首份永續ESG報告 ，今年9月公布。World Gym樂觀看好下半年度營收表現；同時，拓展海外市場進度，也有多個標的評估案，首家海外據點今年底才會定案。

柯約翰說，World Gym營收增加，主因是訂閱客戶與會員增加，及能量飲品開賣，4月營收比3月成長，已連續2個月成長，EPS也明顯成長，因第一季有元旦、228假期及農曆春節關係，第一季營運處於淡季，他樂觀看待第二季營收與獲利，都會比第一季好。

尤其，衛福部疾管署鑑於新冠疫情可控，預定本月19日起，醫療（事）機構、老人福利機構，從強制佩戴口罩，調整為建議佩戴，等於國內口罩令全面解除，這對健身房產業營運有利。

世界健身自結4月合併營收8.09億元，年增2.78％，累計前四月合併營收31.45億元，年增4.94％。世界健身將專注於持續擴點、零售整合，以及會員體驗服務的提供，對於今年度成長，相當有信心。

World Gym擴大旗下零售部門World Gym Shop 設點布局，目前在World Gym俱樂部內，設置零售店數5家，主力銷售能量飲品，及健身配件等產品，計劃今年World Gym Shop店數，先達到全台20家的目標。

同時，World Gym也透過數位和科技社群的應用，智慧化管理、導入AI科技服務，及提供數位內容等方式，優化會員服務、提升會員運動經驗。

展望第二季營運，世界健身財務長謝如菁表示，由於品牌的銷售策略規劃，已見成效，也反映在營收數字，這對台灣健身產業來說，代表好的開始，且第二季也是正向指標。

World Gym擴大旗下零售部門World Gym Shop 設點布局，目前在World Gym俱樂部內，設置零售店數5家，主力銷售能量飲品，及健身配件等產品，計劃今年World Gym Shop店數，先達到全台20家的目標。

同時，World Gym也透過數位和科技社群的應用，智慧化管理、導入AI科技服務，及提供數位內容等方式，優化會員服務、提升會員運動經驗。

世界健身第一季合併營收23.36億元，年增5.71％，稅後純益9,432萬元，EPS 0.86元。展望第二季營運，世界健身財務長謝如菁表示，由於品牌的銷售策略規劃，已見成效，也反映在營收數字，這對台灣健身產業來說，代表好的開始，且第二季也是正向指標。