Quilty Space分析師在5月9日網路研討會上討論這份報告，裡頭指出：「星鏈營收估從2022年的14億美元暴增至2024年的66億美元。」相較之下，近日宣布合併的兩大同步軌道衛星營運商SES與Intelsat，二者年營收相加僅有41億美元。

Quilty Space預測，Starlink2024年稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）估達到38億美元，遠優於2022年的虧損1.28億美元。星鏈網路目前擁有近6,000顆衛星，為75個國家270萬用戶提供衛星網路服務。

SpaceX是私人公司，財務資料不對外公布。今年3月有份報告推估，SpaceX估值約達1,750億美元，這意味著該公司上市可能吸引許多機構與私人投資人親睞。SpaceX尚未設定IPO時間表，但市場謠言早已傳得滿天飛，甚至有人推估Starlink也可能分拆上市。